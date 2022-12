Maneiras rápidas de visualizar e baixar seu histórico de pedidos da Amazon (2023)

Deseja visualizar ou baixar seu histórico de pedidos da Amazon? Este guia irá ajudá-lo a saber disso. Bem, falando sobre o histórico de pedidos, então os compradores e vendedores podem selecionar as datas desejadas para o relatório, e o site irá buscar e gerar um arquivo CSV com informações de todos os pedidos feitos entre essas datas.

Há uma cópia do Relatório de histórico de pedidos disponível em Sua conta no site da Amazon, que pode ser baixado e salvo para sua conveniência. Então, vamos verificar as etapas para visualize e baixe seu histórico de pedidos da Amazon.

O que é o relatório de histórico de pedidos da Amazon?

O histórico de pedidos mantém os compradores atualizados sobre o status de seus pedidos atuais e anteriores. Ele permite que os compradores visualizem atualizações sobre seus pedidos on-line, incluindo atualizações de envio, atualizações de entrega e detalhes de pagamento. No entanto, os clientes podem ver o status de seus pedidos na Amazon.com, incluindo remessas, devoluções e reembolsos, usando o recurso Relatórios de histórico de pedidos.

Neste relatório, você encontrará um arquivo CSV que pode ser aberto no Microsoft Excel. Criar um relatório de histórico de pedidos é fácil: vá para o seu ContaPreferências de pedidos e compras e clique em Baixar relatórios de pedidos.

Há algum benefício em visualizar o relatório de histórico de pedidos da Amazon?

Tanto os fornecedores quanto os compradores precisam de relatórios de histórico de pedidos. Além de rastrear preferências e tendências de compras, os dados de pedidos ajudam os fornecedores a acompanhar como seus produtos estão sendo comprados. Dessa forma, os vendedores podem acompanhar todos os seus pedidos e remessas.

Se uma remessa estiver faltando, o vendedor poderá rastreá-la mais rapidamente. Além disso, os vendedores podem criar processos de marketing mais personalizados para seus públicos-alvo com as informações.

Enquanto isso, os compradores podem usar relatórios de pedidos para acompanhar suas compras na Amazon. Você pode usar isso para encontrar informações sobre produtos, detalhes de preços, fornecedores ou detalhes de envio. Seu histórico de pedidos também ajuda você a rastrear seus hábitos de consumo.

Veja como você pode acompanhar seus pedidos da Amazon 2023

Você poderia baixar seu relatório de histórico de pedidos da Amazon facilmente no passado. Usando o aplicativo Amazon Shopping para Android, você pode acessar seu histórico de pedidos de duas maneiras. Não há diferença entre os aplicativos iOS e Android. Você pode visualizar seu histórico de pedidos usando um navegador de desktop clicando no Devoluções e Pedidos link no canto superior direito da Amazon.

Agora você pode acessar Compras na Amazon através do aplicativo. Em seguida, na parte inferior da tela, toque no botão Perfil botão. Na tela, toque no Seus pedidos botão.

Como alternativa, você pode usar as etapas mencionadas abaixo para visualizar ou baixar seu histórico de pedidos da Amazon:

Lançar o Compras na Amazon aplicativo. Na tela, toque no três linhas botão. Na janela pop-up, clique em Pedidos

Para ver mais detalhes sobre seus pedidos, você pode filtrar algumas opções na página de pedidos.

Você pode classificar seus pedidos com base na data ou no tipo de pedido tocando em Filtro .

Para recomprar itens rapidamente, toque em Comprar novamente .

Para pesquisar seus pedidos, toque em Pesquisar tudo ordens. No entanto, não há efeito de suas configurações de filtro nesta Pesquisa.

Se você deseja recomprar seus itens favoritos na Amazon, pode fazê-lo na página Seus pedidos. Além disso, você pode visualizar pedidos anteriores usando a ferramenta Relatório de histórico de pedidos. Com esta função, você pode inserir as datas de início e término de um período de tempo, e a Amazon criará uma planilha mostrando todos os pedidos dentro desse período de tempo.

Usando este relatório de planilha, você pode acompanhar facilmente o que gastou e de quais vendedores costuma comprar. Como é uma planilha, você pode filtrá-la e classificá-la facilmente.

Você pode usar isso para fins fiscais e orçamentários se possuir um negócio e precisar controlar suas despesas. Você pode, no entanto, usar a opção Comprar novamente na página Seus pedidos se quiser recomprar um item.

Como visualizar o histórico de pedidos da Amazon em um iPhone

Todos sabemos que o aplicativo da Amazon não permite que você visualize ou baixe seu histórico de pedidos. Para visualizar seu histórico de pedidos da Amazon.com, siga estas etapas:

Você pode se inscrever para uma conta Amazon visitando o site amazon.com Abaixo do seu nome, toque no Contas e Listas botão. Escolher Conta no menu suspenso e clique em Seus pedidos Você verá uma lista de seus pedidos mais recentes na tela Seus pedidos. Você pode ver outros pedidos anteriores tocando nos botões que dizem Últimos 30 dias ou últimos três meses logo acima do primeiro. Você pode visualizar os pedidos de compra de qualquer período que escolher.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

É possível excluir um pedido da Amazon do seu histórico?

Não há como remover completamente um pedido do seu histórico. A Amazon não oferece a opção de excluir uma compra feita por meio de sua conta. Nesse caso, você pode arquivar seu histórico de pedidos como solução alternativa.

Você pode me dizer por que meu arquivo está vazio?

Você pode não ter arquivado nenhum pedido se seu arquivo estiver vazio. Vá para a tela principal de Pedidos para encontrar seus pedidos. Se você tiver dificuldade em encontrar seu pedido, altere o período de tempo usando a caixa suspensa.

O histórico de compras da Amazon é privado?

Sim claro. A menos que eles façam login em sua conta, ninguém mais poderá ver seu histórico de compras.

Você só pode usar o Amazon Household se for um adolescente morando com um adulto. É possível consultar o histórico completo das suas compras na página As suas encomendas para adultos do agregado familiar.

O Amazon Household compartilha o histórico de pedidos?

Em alguns casos, sim. Na página Seus pedidos, seu histórico de compras não aparecerá se outro adulto fizer um relatório em sua Família. Você pode ver as compras feitas por adolescentes em sua família na página Seus pedidos se você for um adulto na Amazon Household.

Selecione a conta para a qual deseja ver os pedidos clicando no menu suspenso no canto superior esquerdo abaixo Seus pedidos. Você pode ver seus próprios pedidos e os pedidos de seu filho adolescente se clicar em sua própria conta em vez da conta de seu filho adolescente.

Resumir | Amazon.em meus pedidos

Então, é assim que você pode visualizar e baixar seu histórico de pedidos da Amazon. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

GUIAS RELACIONADOS: