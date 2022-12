‘Manifesto’ celebra aniversário com 10 atrações; confira

Foto: Matheus Thierry

A festa ‘Manifesto’ vai celebrar mais um aniversário neste sábado (17). A edição especial batizada de ‘Manifesto 333 anos’ vai contar com 10 atrações. O evento será realizado no Cine Teatro Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador.

Atrações como DJ Jerônimo Sodré, DJ Malayka SN, a dupla HyperDream, Karmaleoa, Aimée Lumière, que participou do reality da HBO Queen Stars Brasil estão confirmados no evento.

A festa Manifesto é um movimento cultural que agita a capital baiana desde 2019 e reúne públicos como club kids, drag queens e performers.

MANIFESTO 333 ANOS

Data: Sábado, 17/12, às 23h59

Local: Cine Teatro Solar Boa Vista (Entrada pela ladeira na Av. Laurindo Régis, 743 – Engenho Velho de Brotas).

Vendas no site: https://bit.ly/manifesto333

Evento voltado para maiores de 18 anos. Acesso mediante apresentação de comprovante de vacinação.

