Manutenção provoca suspensão do fornecimento de água na Bahia

O Serviço de Água e Saneamento Ambiental (SAAE) de Juazeiro, cidade do norte da bahia, informa a necessidade de manutenção no reservatório do bairro Piranga. E por causa do serviço, o fornecimento de água será interrompido em inúmeras regiões.

Segundo a entidade e também ao site g1 Bahia, vai faltar água a partir de quinta-feira (15), das 7h às 23h. A previsão é de que assim que o serviço for concluído, o fornecimento de água será retomado gradativamente.

Confira lista das localidades que serão afetadas:

Parque Residencial

Piranga I e II Kidé

Condomínio Jardim Vitória

Jardim Vitória

Tabuleiro

Jardim Universitário

Novo Encontro

Parque Centenário

Condomínio Parque Centenário

Condomínio Caminho das Águas

Pedra do Lord

Expedido Nascimento

Tomaz I e II

Condomínio Terra dos Sonhos

Condomínio Country Club

Assunção de Maria

Colina do Rio

Vila Bela

Pedro Raimundo

Dom José Rodrigues

João XXIII

Alto do Cruzeiro

Barranqueiro

Monte Castelo

Mais Viver

Monte Serrat

Mais Viver Village

Mairi

Condomínio Residencial São Francisco

Dom Tomaz

Castelo Branco

Tancredo Neves

Distrito Industrial

Itaberaba

Residenciais Juazeiro I, II e III

Atacadão

Sol Nascente

João Paulo II

Vila Nova Fé

Antônio Guilhermino

Brisa da Serra

Praia do Rodeadouro

Penitenciária

Cidade Universitária

Morrão

