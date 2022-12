MAQUININHA C6 PAY: cartão, conta gratuita e outros benefícios; veja mais

O C6 Bank está ganhando cada vez mais espaço como um dos principais bancos digitais em atividade no Brasil neste mês de dezembro. A fintech possui ofertas de conta-corrente virtual, cartões de crédito e também as maquininha C6 Pay, que oferecem um pacote completo com os produtos da empresa. Presente no mercado financeiro com os mais diversos produtos que já são considerados populares entre consumidores brasileiros, o C6 Bank possui três tipos de maquininhas de cartão de crédito.

Em cada uma delas, desde a mais básica até a voltada para um nível comercial mais alto, existe a oferta de abertura de conta digital gratuita na própria fintech. Assim, há transferências e saques, além de cartão de débito, sem cobranças de taxas ou anuidade. Além disso, existe a possibilidade de não pagar nada pela adesão da maquininha C6 Pay, somente o preço da compra do produto em questão. Saiba mais na matéria desta segunda-feira (26) do Notícias Concursos.

Maquininha C6 Pay com conta e cartão gratuitos

Existem três tipos diferenciados de maquininhas de cartão oferecidas pela fintech. São as seguintes:

SuperMini

Considerada como o produto mais básico, esta maquininha possui valor de 12x de R$ 18,90 e possui adesão zero para clientes que fazem vendas acima de R$ 3.500 por mês recebento na conta C6 Bank. Por ser a maquininha mais básica, ela possui comprovante apenas digital. Porém, não necessita do uso de aparelho celular para funcionar.

Essencial

Smart

Por fim, a maquininha C6 Pay de mais alto nível tem condições de aquisição por 12x de R$ 89,90. Para a adesão zerada, é necessário vender R$ 7.500,00 por mês através da conta do C6 Bank. Qualquer cliente de Pessoa Física (CPF) ou Jurídica (CNPJ) tem o acesso às ofertas. Para conhecer melhor cada uma das maquininhas e realizar a compra do produto desejado, basta acessar o site do C6 Bank através deste endereço: https://www.c6bank.com.br/c6pay/.

Benefícios oferecidos para quem possui maquininha C6 Pay e tarifas

Além de conta e cartão gratuitos para centralizar a movimentação do dinheiro recebido com as vendas na maquininha C6 Pay, ela também possui um site exclusivo para gerenciar recebimentos em tempo real. A maquininha oferece pagamentos à vista ou em até 12x, com o dinheiro depositado na conta em até dois dias. Para vendas com a opção de débito, a taxa cobrada é de 1,85%. Já para vendas com a função de crédito, as tarifas variam de 3,29% a 3,89%.