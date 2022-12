Mara Maravilha causa revolta da web por motivo inusitado; entenda

Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Mara Maravilha recebeu críticas e causou revolta em usuários do Instagram após fazer uma publicação com uma série de fotos do Natal em família, no sábado (24).

A apresentadora apareceu ao lado de parente, do marido, Gabriel Torre, e do filho, Benjamin, mas decidiu não mostrar o rosto da criança e cobri-lo com emojis ou até deixa-lo de costas para as fotos.

“Prometo que logo vocês vão ver o rostinho mais lindo da minha vida, enquanto isso, peço pra vocês meus amores de presente de Natal que me deixem usar o livre arbítrio que Deus me deu, para fazer as minhas escolhas”, escreveu Mara Maravilha na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs e seguidores criticaram a cantora e a decisão dela de cobrir o rosto do filho. “Coitado do menino parece que tá excluído”, escreveu uma conta.

“Não quer mostrar o rostinho da criança, então não bate foto com ele”, disse outra seguidora. “Independente do motivo que não mostra o rosto da criança, é muito sem noção essa atitude, pois o ideal seria não postar nada em rede social”, disse mais uma.

Veja a publicação:

