Marataízes (ES): três processos seletivos oferecem 351 vagas para cargos de nível fundamental a superior

A Prefeitura do município de Marataízes, no estado do Espírito Santo, está com inscrições abertas para três processos seletivos que juntos oferecem 351 vagas de nível fundamental, médio/técnico e superior.

As oportunidades são para diversos cargos dentro da administração pública.

Os salários vão de R$ 1.212,00 a R$ 3.988,15 mensais.

Vagas e salários Marataízes – ES

Ao todo, a Prefeitura de Marataízes – ES oferece 351 vagas para contratação imediata, além de vagas para cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível Fundamental

Auxiliar de Serviços de Limpeza e Conservação – 59 vagas;

Cozinheira – 26 vagas;

Monitor de Transporte Escolar – 7 vagas;

Motorista de Veículo Leve – 3 vagas;

Motorista de Veículo Pesado – 10 vagas;

Nível médio/técnico

Inspetor de Disciplina – 13 vagas;

Monitor Escolar – 56 vagas;

Secretário Escolar – 2 vagas;

Professor MAPA Educação Infantil – 12 vagas.

Nível Superior Completo

Nutricionista;

Professor Mapa – Educação Infantil – 28 vagas;

Professor Ensino Fundamental 1º ao 5º Ano – 26 vagas;

Professor DI – Educação Infantil – 1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental – 45 vagas;

Professor DA – Educação Infantil 1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental – 1 vaga;

Professor DV – Educação Infantil 1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental – 1 vaga;

Professor Arte – Educação Infantil Ensino Fundamental de 1º ao 9º Ano – 5 vagas;

Professor Ensino Fundamental de 1º Ao 9 Ano – Inglês – 3 vagas;

Professor de Ensino Fundamental de 6º ao 9º Ano – Matemática – 6 vagas;

Professor Língua Portuguesa – Ensino Fundamental 6º Ao 9º Ano – 7 vagas;

Professor História – Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano – 2 vagas;

Professor Geografia – Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano – 2 vagas;

Professor Ciências – Ensino Fundamental 6º Ao 9º Ano – 2 vagas;

Professor Educação Física – Educação Infantil Ensino Fundamental 1º ao 9º Ano – 14 vagas;

Professor Ensino religioso Ensino Fundamental 6º Ao 9º Ano –2 vagas;

Professor Música – CR;

Professor Música para Atuar nas Bandas das Unidades de Ensino da Rede Municipal – CR;

Professor Substituto – Educação Infantil Ensino Fundamental de 1º ao 9º Ano – 7 vagas;

Pedagogo PP – 12 vagas.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Marataízes – ES variam entre R$ 1.212,00 a R$ 3.988,15 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salários que vão de R$ 1.212,00 a R$ 1.392,02 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 1.556,72 a até R$ 2.769,54 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 25 a 40 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 2.367,54 a R$ 3.988,15 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 25 a 30 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do processo seletivo da Prefeitura de Marataízes – ES é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Marataízes – ES

Os interessados em participar do processo seletivo da Prefeitura de Marataízes – ES têm até o dia 09 de dezembro de 2022 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da prefeitura.

Etapas processo seletivo Marataízes – ES

O processo seletivo para a Prefeitura de Marataízes – ES contará unicamente com a etapa de Avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

Após encerramento do período de inscrições, a Secretaria Municipal de Educação por intermédio da Comissão Permanente de Concurso Público e Processo Seletivo, divulgará no diário oficial do município no endereço eletrônico www.marataizes.es.gov.br a relação dos candidatos que obtiveram pontuação, segundo a ordem crescente de classificação.

Clique aqui para ler o edital e consultar todo o conteúdo programático e o cronograma do processo seletivo da Prefeitura de Marataízes no estado do Espírito Santo.