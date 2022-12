Marcio Gárcia não é mais apresentador do ‘The Voice Brasil Kids’

Foto: Reprodução / TV Globo

Márcio Gárcia não é mais o apresentador do ‘The Voice Brasil Kids’. De acordo com o profissional, ele deve assumir uma nova atração na grade da emissora logo em breve. O contrato do ex-comandante do reality musical infantil é até 2024.

“O The Voice, eu acho que eu não vou fazer! Mas tem uma coisa chegando aí, que eu não posso falar! É tudo muito embrionário! Tem surpresa vindo aí!”, disse o apresentador.

Sobre retornar à novelas, ele despistou: “Agora, eu acho que tá difícil! Eu sinto saudades, mas a gente mata rápido, e novela é longa, né? Eu tô me botando à disposição!”. O último trabalho de Márcio nas tramas globais foi em ‘Amor à Vida’ (2013).

Leia mais sobre TV no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.