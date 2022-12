Márcio Victor anuncia 1ª edição do Ensaio do Psi de 2023 em novo local

Foto: Lucas Salles / iBahia

Ano novo e casa nova para o Psirico. A banda, comandada por Márcio Victor, dará o pontapé nos Ensaios de Verão em um novo ambiente em 2023, que tem sua primeira edição no dia 12 de janeiro.

O espaço escolhido para receber a festa, tradicional na temporada, será a Área de Eventos da Igreja Santo Antônio Além do Carmo.

De acordo com Márcio, o novo espaço foi escolhido pelo o conforto do local e a boa localização, e promete atrair um público alto astral, com a cara do verão baiano.

“O Ensaio do Psi deste ano será muito especial, vamos fazer um convite para todos entrarem no metaverso do Psi Universal, que fala sobre o futuro, mas também traz recordações do passado, sobre quem somos.”

Para a festa, o artista pretende levar as novidades do repertório com o recém lançado Psi Universal, além, é claro, dos clássicos como “Sambadinha”, “Contregum” e “Barabatuba”, pra ninguém ficar parado.

“Preparamos uma edição especial para esse grande retorno, vai ser um lugar de encontros, de música e diversão com qualidade e excelência. Vou convidar vários amigos bacanas para fazer várias misturas comigo”, falou animado o cantor.

A abertura dos portões está marcada para às 18h e os ingressos já estão à venda na plataforma Sympla a R$ 60 o primeiro lote.

A segunda edição da festa também já tem data para acontecer, no dia 2 de fevereiro, com um ensaio no clima da festa de Iemanjá, semelhante ao que foi realizado no Festival Afropunk, com participação de baianas, percussionistas e o tradicional samba de roda do Psi.

SERVIÇO

Ensaios do Psi com Psirico & Convidados.

Quando: Quinta-feira (12), a partir das 18h

Onde: Área de Eventos da Igreja Santo Antônio Além do Carmo- Salvador(BA).

Ingressos: a partir de R$ 60

Leia mais sobre Verão iBahia 2023 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.