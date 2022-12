Márcio Victor lança parceria inédita com Tony Salles

Os cantores Márcio Victor e Tony Salles colaboraram em uma canção pela primeira vez para o projeto audiovisual ‘Psi Universal’.

Foto: Rafael Soares

O vocalista do Parangolé é o convidado da banda Psirico para o feat. ‘Frenética Botada’, uma composição de Jorginho Barbosa, músico da banda Psirico, junto com o seu filho, Gabriel Barbosa e de Paulo Santos (Paulada).

“Ele me mostrou no ônibus, numa dessas viagens da nossa turnê pelo Brasil. No mesmo momento eu me arrepiei e já pensei nas batidas, no arranjo e comecei a fazer o Carnaval dentro do ônibus mesmo, com a minha banda!”, revelou o líder do Psirico.

Quanto o convite para Tony, Márcio fala que assim que ouviu a música pensou no líder do Parangolé para uma colaboração. “Sempre tivemos vontade de gravar algo juntos, e agora surgiu essa música especial”.

Sobre o Psi Universal

O Psi Universal abriu espaço para o pagodão, e além de Tony Salles, Márcio Victor convidou O Poeta, O Kanalha e Lincoln, ícones deste segmento na atualidade.

O projeto é um verdadeiro caldeirão musical, passeando pelo sertanejo com as participações de Israel e Rodolffo, o funk de MC Rogerinho e Nego Jhá, a “sofrência” de Thiago Aquino e o samba do talentoso Filipe Escandurras.

Ao todo são 14 faixas inéditas que estão sendo lançadas em cinco etapas. O projeto tem produção e direção musical de Márcio Victor, direção artística e roteiro de Gil Alves e a captação da Usina Films sob direção de Rafael Souza.

Já o ballet do Psi é liderado por Lua Vilas. O figurino de Léo Bronks e Emerson Timba, e Cid Carlos no look dos bailarinos, e realização de Penta Entretenimento.

