Marfrig abre 35 empregos em todo o país; veja os cargos

A Marfrig é uma companhia que atua globalmente, com produtos que milhões de clientes consome em mais de cem países. Hoje em dia, ela é uma das empresas líderes mundiais que produz carne bovina, com posição de destaque em hambúrgueres e capacidade de produção anual de 232 mil toneladas.

Marfrig possui diversas oportunidades abertas pelo Brasil

A empresa Marfrig atua nas Américas do Norte e do Sul com 20 sedes de abate, 12 unidades de processamento e 10 centros de escritórios comerciais e distribuição, que inclui a Ásia e a Europa.

Para colocar milhares de pessoas na mesa diariamente, os produtos da marca são vendidos nas principais redes de mercados e restaurantes com marca própria, reconhecida pelo respeito ao bem-estar animal, ao meio ambiente e pela alta qualidade. A companhia está com algumas vagas disponíveis em diversas regiões do país. Confira a seguir todas elas e em seguida verifique os passos de como fazer a sua inscrição:

Anl. de Crédito e Cobrança Jr;

Líder Operacional;

Anl. de Linhas Especiais;

Manobrista;

Aux. Operacional.

Como se candidatar

Para participar do processo de recrutamento da empresa Marfrig é preciso visitar o site 123 empregos, visto que é através dele que é possível fazer a sua inscrição. Após encontrar o cargo de interesse e fazer a leitura de todos os requisitos, crie o seu cadastro na plataforma se a sua experiencia e formação profissional forem compatíveis com a descrição. Por fim, fique aguardando entrarem em contato por e-mail para marcar uma entrevista se o seu perfil for o escolhido.

