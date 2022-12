Margareth anuncia orçamento histórico para Cultura em 2023

Foto: Ricardo Stuckert

Futura ministra da Cultura no governo Lula que irá se iniciar no dia 1º de janeiro de 2023, a cantora Margareth Menezes afirmou nesta segunda-feira (26) que o novo ciclo será de história para a pasta.

De acordo com a artista, o ministério, que volta a existir após ter sido transformado em secretaria especial na gestão de Jair Bolsonaro (PL), terá um recurso orçamentário histórico na gestão do petista.

“Gente, pra mim é muito importante poder anunciar que, depois de quatro anos de descaso na Cultura, finalmente, poderemos realizar! Unindo forças entre setor cultural, governo de transição e Congresso Nacional, garantimos um recurso orçamentário histórico que nos possibilitará reconstruir o Ministério da Cultura e também colocar em prática as Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2 voltando a movimentar esse setor que emprega mais de 5 milhões de trabalhadoras e trabalhadores. É uma vitória enorme pra Cultura nesse final de ano.”

Segundo a futura ministra, o investimento na área só será possível após decisão de Lula, que identificou no setor uma força econômica.

“Graças à sensibilidade do presidente Lula, que identificou no setor cultural uma força econômica, e reafirmando a importância que esse setor terá em seu governo, como gerador de emprego e renda. Em 2023 a cultura e as artes terão orçamento garantido e contarão com a recriação do MinC, com estrutura adequada para voltar a impulsionar o setor com toda a sua diversidade”, escreveu

Margareth celebrou o momento com os seguidores: “É, verdadeiramente, o começo de um novo ciclo para a Cultura desse país! Vitória da Cultura, Vitória do Brasil!”.

