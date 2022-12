Margareth diz que aceitou convite para assumir Cultura

Foto: Tácio Moreira

A cantora Margareth Menezes informou nesta terça-feira (13) que aceitou convite do presidente eleito Lula (PT) para assumir o Ministério da Cultura a partir de 2023.

“Foi uma conversa [com Lula] muito animadora para a gente que é da área da cultura. Nós conversamos e eu aceitei a missão. Recebo isso como uma missão mesmo. Foi uma surpresa para mim também”, declarou a artista ao conceder entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde atua a equipe de transição de governo.

Na manhã desta terça, Margareth se encontrou com Lula no hotel onde o presidente eleito está hospedado em Brasília.

Na sexta-feira (9), o presidente eleito anunciou outros cinco ministros, entre eles o governador da Bahia, Rui Costa, que assumirá a Casa Civil. Além dele, os outros nomes são:

Fernando Haddad (Fazenda);

José Múcio Monteiro (Defesa);

Flávio Dino (Justiça);

Mauro Vieira (Relações Exteriores).

