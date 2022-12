Margareth Menezes anuncia presidente do Olodum como presidente da Fundação Palmares

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A futura ministra da Cultura, Margareth Menezes, anunciou nesta quinta-feira (22), que o presidente do Olodum, João Jorge, será o futuro chefe da Fundação Palmares a partir de 2023.

De acordo com o g1, informação foi dada por Margareth no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde o presidente eleito Lula (16), anunciou mais 16 nomes de ministros do futuro do governo, incluindo o da artista baiana.

“Convidei – e ele já aceitou – o João Jorge, presidente do bloco Olodum, um dos fundadores do bloco Olodum, para fazer o resgate da Fundação Palmares”, afirmou Margareth.

Ainda segundo a futura ministra, a Fundação está completamente “depredada”.

“A Fundação Palmares foi completamente depredada – fisicamente e também na sua estrutura interna”, acrescentou a futura ministra.

O iBahia entrou em contato com a comunicação do Olodum, mas até a publicação desta matéria, não obteve retorno.

