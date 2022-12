Margareth Menezes é confirmada como Ministra da Cultura por Lula

Foto: Ricardo Stuckert

A cantora Margareth Menezes foi confirmada no comando do Ministério da Cultura pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira (22).

Além de Margareth, Lula anunciou outros 16 ministros da futura gestão e afirmou que na próxima semana serão anunciados mais 13 nomes que ocuparão outros ministérios.

A confirmação da cantora no Ministério da Cultura chega após a própria Margareth ter dito aceitar o convite feito por Lula. no dia 13 de dezembro, a cantora falou sobre o desafio.

“Foi uma conversa [com Lula] muito animadora para a gente que é da área da cultura. Nós conversamos e eu aceitei a missão. Recebo isso como uma missão mesmo. Foi uma surpresa para mim também”, declarou a artista ao conceder entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde atua a equipe de transição de governo.

Em show na última sexta-feira (17), em Salvador, Margareth Menezes ponderou as dificuldades da função, e admitiu que é preciso “coragem” para encarar a função.

“Vamos lá fazer aquela corrente maravilhosa para que a gente faça um bom trabalho no nosso ministério. Tem que ter coragem. Estou esperando as coisas caminharem, saúde aí gente. Quero deixar um abraço a todos os meus colegas que estão presentes”, disse ela em cima do palco.

Vale lembrar que Lula já havia anunciado outro baiano para o futuro governo. O Governador da Bahia, Rui Costa, foi confirmado como ministro da Casa Civil no início do mês.

