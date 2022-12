Foto: Reprodução / Redes sociais

Após o anúncio oficial feito por Lula nesta quinta-feira (22), a cantora e agora ministra da Cultura Margareth Menezes foi recebida com festa em um restaurante de Brasília. No vídeo, a baiana aparece sendo ovacionada pelo público que entoou a famosa canção “Faraó”. Assista abaixo:

Margareth Menezes é recebida com festa em restaurante de Brasília; veja vídeo#ibahia #margarethmenezes pic.twitter.com/EHFLiFLIO6 — iBahia (@iBahia) December 23, 2022

A própria Margareth Menezes foi quem confirmou sua ida ao ministério no último dia 12. “Foi uma conversa [com Lula] muito animadora para a gente que é da área da cultura. Nós conversamos e eu aceitei a missão. Recebo isso como uma missão mesmo. Foi uma surpresa para mim também”, declarou a artista ao conceder entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde atua a equipe de transição de governo.

Mesmo à frente do ministério, Margareth irá desfilar com o bloco Os Mascarados no carnaval 2023. Quem confirmou a informação foi uma das diretoras do bloco, Paula Rezende. “Margareth vai continuar no ‘Os Mascarados’, cantando, puxando esse bloco maravilhoso”, disse ela. A cantora comanda o bloco há 10 anos.

Veja outros ministros do governo Lula:

Advocacia Geral da União (AGU) – Jorge Messias (procurador da Fazenda Nacional);

Ciência, Tecnologia e Inovação – Luciana Santos (presidente do PCdoB);

Controladoria Geral da União (CGU) – Vinícius Marques de Carvalho (Advogado e professor de direito comercial da USP. Ex-presidente do Cade);

Cultura – Margareth Menezes (cantora);

Desenvolvimento, Indústria e Comércio – Geraldo Ackmin (vice-presidente eleito);

Desenvolvimento Social – Wellington Dias (ex-governador do Piauí);

Direitos Humanos – Sílvio Luiz Almeida (Professor da Universidade de Columbia (EUA) e Fundação Getulio Vargas)

Educação – Camilo Santana (ex-governador do Ceará);

Gestão – Ester Dweck (Professora Associada do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Igualdade Racial – Anielle Franco (professora);

Mulher – Cida Gonçalves (ex-secretária Nacional da Violência contra a Mulher);

Portos e Aeroportos – Márcio França (ex-governador de São Paulo);

Saúde – Nísia Trindade (presidente da Fiocruz);

Secretaria Geral de Governo – Márcio Macedo (deputado federal PT-SE);

Secretaria de Relações Institucionais – Alexandre Padilha (deputado federal PT-SP);

Trabalho – Luiz Marinho (ex-prefeito de São Bernardo-SP);

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.