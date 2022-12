Margareth Menezes revisita carreira em show do Macaco Sessions

Foto: Tácio Moreira

Gravado em Salvador, o show da cantora Margareth Menezes para o “Macaco Sessions” será lançado nas plataformas digitais no dia 9 de dezembro.

A apresentação também será lançada em formato audiovisual por meio do Youtube do Macaco Gordo, sob direção de Chico Kertész. O trabalho conta com uma coleção de hits da artista, incluindo abertura com o sucesso “Faraó – Divindade do Egito”.

O lançamento faz parte de uma nova fase de Margareth Menezes, que estreou o novo show “Elevante” durante o festival Afropunk Bahia, o maior de cultura negra do mundo.

A artista, que completou 60 anos em outubro, ainda prepara um filme documentário e um livro-biografia que devem sair dos papéis em 2023, como parte das comemorações pelas seis décadas.

O show de Margareth Menezes para o “Macaco Sessions” ainda conta com canções como “Dandalunda”, “Toté de Maiangá” e “Passe em Casa”, gravada originalmente com Os Tribalistas.