Mari Bridi curte vida de solteira e toma banho de cachoeira com Bianca Bin

Foto: Reprodução / Instagram

Mariana Bridi reapareceu nas redes sociais nesta quinta-feira (8). Solteira desde o término do casamento com o ator Rafael Cardoso, ela aproveitou o dia para tomar banho de cachoeira com a atriz Bianca Bin.

Na legenda do post Mari escreveu: “Minha”. Nos comentários Bianca reagiu com mensagem carinhosa: “Ahhhh, q banho abençoado, tarde linda, na sua companhia, amigahhh. Obrigada, te amo! Ora iê, iê ô! Salve mamãe Oxum”. Veja o post abaixo:

O casamento de Rafael Cardoso e Mari Bridi chegou ao fim após 15 anos de união. A youtuber e influenciadora digital usou o perfil oficial no Instagram para fazer o anúncio oficial.

“Como a informação se tornou pública, em respeito às pessoas que me acompanham, confirmo que, depois de 15 anos, eu e Rafael Cardoso não somos mais um casal”.

Nesta manhã, Rafael Cardoso foi clicado curtindo um passeio na praia com os filhos. O ator aproveitou o dia de sol para levar os filhos Valentim, de 4 anos, e Aurora, de 8 anos, para a praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Recentemente, em entrevista à Quem, o galã global entregou que já estava afastado da ex há cerca de um mês.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.