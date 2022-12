Maria Adelaide Amaral é dispensada pela Globo após 32 anos

Foto: Divulgação/TV Globo

A autora Maria Adelaide Amaral foi dispensada pela TV Globo com o fim do contrato após 32 anos. “Estou bem. Vivi o melhor momento da Globo”, disse para o colunista Mauricio Stycer, do UOL.

Maria Adelaide estava desde 2017 sem conseguir emplacar um projeto na emissora. O último trabalho da autora foi “A Lei do Amor”, novela das nove que penou em audiência e repercussão.

Ela chegou a transformar um projeto de minissérie sobre a vida de Carlos Gomes, o compositor de “O Guarani” e a pedido de Silvio de Abreu, transformou em uma novela de época, com 125 capítulos.

Após a troca do comando da dramaturgia da emissora, a trama não saiu do papel após Maria Adelaide Amaral ser informada de que os custos de produção seriam muito altos.

“Não tinha mais aquela autonomia de propor. Estava claro que eu não tinha lugar lá”, disse a autora que ainda afirmou ter desistido de escrever novelas. “Não quero nunca mais na minha vida escrever novelas”, finalizou.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.