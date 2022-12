Maria Rita desmente boatos de relacionamento com DJ Jude Paulla: ‘Cafona’

Foto: João Cotta/TV Globo

A cantora Maria Rita apareceu nas redes sociais para desmentir a reportagem de um jornal que afirmava que a cantora tinha engatado um relacionamento com a DJ Jude Paulla.

A cantora classificou como “cafona” e “fake news” os boatos que afirmavam um possível relacionamento entre ela e a DJ queridinha dos famosos.

“Presentinho cafona pra esse fim de ano, hein, gente? Era tão fácil ter apurado essa informação com a minha assessoria… Mas preferiram partir pra fake news para ganhar clique. Ju é minha grande e amada amiga”, disse.

“Como eu tenho fé que a partir de 2023 as coisas vão melhorar muito, também desejo que todo mundo fique de bem com a vida. E que o bom jornalismo vença”, completou Maria Rita.

A assessoria da artista também soltou uma nota para a imprensa sobre o assunto, onde afirmou que “é falsa a notícia de que a artista estaria namorando a DJ Ju de Paulla”.

Por meio do perfil no Twitter, a DJ também negou os rumores. “Isso é mentira, amigas!”, escreveu. Em outro tweet ela brincou com o assunto: “Foi uma honra ser vítima dessa fake news”.

sinceramente? GRANDESSÍSSIMA forma de ser alvo de fofoca. — jéssica batan (@jessicabatan) December 15, 2022

