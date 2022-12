Maria Rita engata namoro com DJ queridinha dos famosos, diz jornal

Foto: João Cotta/TV Globo

Parece que a cantora Maria Rita engatou um novo relacionamento, pelo menos é o que aponta o jornal “Extra”. Segundo a reportagem, a artista está namorando com a DJ Ju de Paulla, queridinha do famosos.

A cantora, de 45 anos, ainda não assumiu a relação publicamente com a artista de 35, mas os amigos próximos já sabem do romance há alguns meses.

Maria Rita sempre foi discreta sobre a vida pessoal e, segundo o jornal, a interação entre as duas existe, mas é rara nas redes sociais. A cantora chama carinhosamente a DJ de “monstra” e Ju deixa comentários e curtidas nas fotos da sambista.

Maria Rita e Ju de Paulla no casamento de Janja e Lula | Foto: Reprodução/Instagram

As duas já foram vistas juntas nos bastidores do show de Maria Rita no Rock in Rio e também no casamento de Lula e Janja, em maio deste ano, sendo que a DJ tocou na festa em celebração à união dos dois.

Vale lembrar que Maria Rita está solteira desde 2019, quando terminou o relacionamento com Davi Moraes. A cantora possui dois filhos, uma menina fruto da relação com o músico, além de um jovem de 18 de um relacionamento anterior.

