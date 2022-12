Marina Sena nega ser filha de Ayrton Senna após teoria viralizar

Foto: Reprodução/Instagram e divulgação

Marina Sena apareceu nas redes sociais nesta semana para desmentir os boatos de que seja filha do piloto Ayrton Senna, por conta da similaridade dos sobrenomes.

A fake News começou a tomar força nas redes sociais, em especial no Twitter, até chegar na própria cantora que recebeu indagações de fãs sobre o parentesco.

“tô chocada que tem gente acreditando que eu sou filha do Ayrton Senna mesmo KKKKKKK eu sou filha de Zezão Sena gente”, escreveu Marina Sena no perfil do Twitter.

Nos comentários, nomes como Karol Conká, Humo Bonemer riram da situação inusitada. Internautas acabaram entrando na brincadeira e transformaram a história em meme.

“Como assim você não é filha da Mega-Sena?”, brincou um usuário. “E o Zezão Sena ele é tio do Ayrton Senna?”, questionou outro. “Quando na verdade você é filha do Silvio Santos”, brincou mais um ao publicar uma foto da Tele-Sena.