Marisa Monte traz a turnê ‘Portas’ para Salvador em 2023

Foto: Leo Aversa/Divulgação

A cantora Marisa Monte já tem data para voltar à Salvador. A artista vai se apresentar na Concha Acústica do Teatro Castro Alves no dia 25 de março. No palco, ela vai performar o show da sua nova turnê ‘Portas’.

No setlist preparado para a turnê, a cantora interpreta músicas marcantes das suas três décadas de carreira.

Marisa também confirmou duas outras apresentações na Bahia. A cantora é atração no Festival Música em Trancoso, no dia 18 de março, e também no dia 23 de março no Ária Hall, em Feira de Santana. Os ingressos para os shows devem ser liberados logo em breve.

PELO TEMPO QUE DURAR

Com direção e concepção visual de Marisa Monte, Cláudio Torres e Batman Zavareze, no palco Marisa é acompanhada por Dadi (baixo, teclado e guitarra), Davi Moraes (guitarras), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão, cavaquinho e voz), Chico Brown (teclado, guitarra, baixo e voz), Antonio Neves (trombone, adaptações e arranjos de metais), Eduardo Santanna (trompete e flugelhorn) e Lessa (flauta e sax).

