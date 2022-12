A Marisa atua na rede de moda no Brasil há cerca de 65 anos. A companhia produz e comercializa roupas, sapatos e acessórios de marca própria. Atualmente, a empresa é considerada uma das maiores nesse segmento. Confira, a seguir, os empregos anunciados pela contratante.

Marisa tem novos EMPREGOS pelo Brasil; veja as regiões

A Marisa foi criada com a missão de entregar qualidade em seus produtos e se fazer presente no guarda roupa de todos os brasileiros. Trata-se de uma companhia muito conhecida e renomada entre seus clientes. Hoje suas centenas de lojas estão distribuídas de forma estratégica em todo território nacional.

A contratante busca novas pessoas para fazer parte do time e auxiliar ainda mais em seus projetos e atividades. As vagas são destinadas àqueles profissionais que possuem paixão pelo que fazem. Confira, a seguir, quais foram as oportunidades ofertadas.

Analista de Produtos e Serviços Financeiros – São Paulo;

Consultor Mbank – São Paulo;

Analista de Tesouraria – São Paulo;

Fiscal de Loja – São Paulo;

Assessor de Cliente – PR, RS, RJ, MT, MG, AM, CE SP;

Analista Contábil Pleno – São Paulo;

Gerente de Loja – Caxias do Sul/RS;

Assessor de Loja – Fortaleza/CE;

Líder em Serviço de Atendimento – São Paulo;

Operador de Caixa – RN, GO, SP, PR;

Técnico de Segurança do Trabalho – São Paulo;

Prevenção de Perdas – São Bernardo do Campo/SP.

Veja também: Coco Bambu abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para obter mais informações referente ao encaminhamento do currículo para análise, é só entrar no site 123 empregos. Logo depois, selecionar a vaga de interesse e seguir as instruções disponíveis.

Saiba tudo sobre os principais processos seletivos e vagas de emprego da semana, divulgados diariamente aqui no Notícias Concursos.