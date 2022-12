Marrocos derrota Espanha e avança às quartas pela 1ª vez

Foto: Divulgação / Fifa

O Marrocos está pela primeira vez na história nas quartas de final da Copa do Mundo. Os africanos conseguiram segurar a Espanha durante os 90 minutos e a prorrogação e, nos pênaltis, o goleiro Bono brilhar. Ele foi responsável por duas defesas na disputa de pênalti.

O Marrocos agora espera o vencedor do duelo entre Portugal e Suíça, às 16h desta terça-feira (6).

O jogo começou com o cenário esperado. A Espanha manteve a tradicional posse de bola – terminou a primeira etapa com 70%. Enquanto isso, o Marrocos mantinha a marcação baixa e tentava achar o gol em uma jogada de contra-ataque ou bola parada.

As duas seleções criaram chances para vencer a partida no tempo normal e no tempo extra, mas não foram efetivos. Nas penalidades, destaques para o goleiro Bono, que defendeu duas cobranças espanholas – a primeira bateu na trave -, e Hakimi, que garantiu a vaga com cavadinha no último penal.

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.