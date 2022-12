Marrocos vai para semifinal da Copa e ‘O Clone’ vira meme na web

Foto: Reprodução/TV Globo

Apesar da Seleção Brasileira estar fora da Copa do Mundo após derrota para a Croácia, o brasileiro desconhece a palavra “limite” e passou a torcer para o Marrocos após um ponto em comum com o país: a novela “O Clone”.

Escrita por Gloria Perez e sucesso na exibição original e nas reprises, a trama se passa em grande parte no país e já foi o suficiente para os internautas resgatarem momentos e fazerem memes após a vitória em cima de Portugal.

A seleção de Marrocos venceu Portugal em um jogo apertado, por 1×0, e segue para as semifinais da Copa do Mundo, no Catar.

Confira a lista de memes:

Marrocos sofreu apenas 1 gol durante a copa e foi contra, segurou 1×0 o jogo inteiro, se classificou pra semifinal eliminando Portugal com o melhor jogador em campo, teve novela sobre o país aqui no BR, maktub estava escrito sou marroquina desde o clone pic.twitter.com/KGIlDmN64q — 🇧🇷 (@_srtalycia) December 10, 2022

Brasil reeditando a união sinistra com MARROCOS que havia sido perdida após o fim da novela o Clone que por sinal é a maior novela de todos os tempos — correspondente da choquei 🏳️‍🌈☭ (@kekacastilhos) December 10, 2022

marrocos ganhou de Portugal????? GLOBO REPRISE O CLONE O POVO TÁ PEDINDO!! LALALALALALALÁ INSHALÁ MUITO OURO — as várias pontas de joão (@imasadreader) December 10, 2022

