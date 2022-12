Marrocos vence Portugal e se torna a primeira seleção africana na semifinal

Foto: Reprodução/Twitter @fifaworldcup_pt

Em um jogo complicado para Portugal, a seleção de Marrocos venceu a partida pelas quartas de final e segue com a campanha para as semifinais da Copa do Mundo 2022.

Com placar final de 1×0, com gol de Em Nesyri no primeiro tempo, Marrocos quebrou uma barreira histórica ao se tornar a primeira seleção africana a chegar na semifinal de uma Copa do Mundo.

Antes disso, Camarões, Senegal e Gana já chegaram nas quartas de final, mas não conseguiram seguir em frente. as competições ocorreram em 1990, 2002 e 2010, respectivamente.

Agora, Marrocos aguarda o resultado do jogo entre França e Inglaterra para descobrir qual seleção vai enfrentar na semifinal que ocorrerá no dia 14 de dezembro, às 16h.

Vitória para um lado, mas derrota para o outro. Os jogadores de Portugal deixaram o gramado aos prantos após a eliminação nas quartas de final. O craque da seleção que era a favorita para a vitória da partida, Cristiano Ronaldo, foi um dos que mais sentiram a derrota.

