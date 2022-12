Marrone é internado e preocupa fãs ao falar sobre estado de saúde

Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, deixou os fãs preocupados ao aparecer em uma cama de hospital na terça-feira (20), por meio das redes sociais.

Em vídeo publicado nos stories do Instagram, o sertanejo revelou ter sido internado em um hospital de São Paulo para realizar um procedimento após sentir queimação na região do esôfago.

“Tudo bem com vocês? Olha onde eu estou, estou no hospital São Luiz, em São Paulo. Fiz uma endoscopia, trem chato né? Mas, graças a Deus, está tudo bem. Estava com muita queimação, muita azia, e deu esofagite”, disse Marrone ao lado da médica.

A esofagite é uma inflamação no esôfago, que é o “tubo” que liga a boca ao estômago, ou seja, tudo que é ingerido passa por ele. Existem diferentes tipos de tratamento para cada caso, a depender da motivação para a inflamação.

O cantor de 57 anos não deu maiores explicações e deixou os fãs sem uma nova atualização sobre o estado de saúde, já que não faz uma publicação desde 30 de novembro.

