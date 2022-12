Marta compartilha foto fofa ao lado de nova namorada

Foto: Reprodução / Instagram

A craque da seleção brasileira Marta usou as redes sociais para compartilhar uma foto fofa com a nova namorada, Carrie Lawrence, de 24 anos.

Na última quarta (29), a maior jogadora da história do futebol feminino levou a também jogadora para conhecer o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Foto: Reprodução / Redes sociais

Nos comentários, fãs e admiradores da rainha da seleção brasileira feminina reagiram as fotos. “O Cristo é pra Marta o que a Disney é pra Larissa Manoela”, escreveu um. “Os funcionários do Cristo Redentor: ‘ora ora quem apareceu por aqui novamente’”, brincou outro. “É que nem a Larissa Manoela levando os boy pra Disney”, comentou um terceiro. “Nunca vai superar a Toni [Deion], fato”, lamentou mais um.

A camisa 10 da seleção rompeu um noivado com a zagueira norte-americana Toni Deion no fim do ano passado. Carrie Lawrence é zagueira e já atuou pelo Florida Kraze Krush. Ela ganhou títulos estaduais e regionais pelo clube.

Marta foi eleita a melhor jogadora do mundo seis vezes. Ela foi a primeira jogadora a atingir a marca de cinco gols em diferentes copas do mundo.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.