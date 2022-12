Mata-mata da Copa começa neste sábado (3)

Foto: Reprodução / Redes sociais

Primeira fase terminando e nas últimas duas semanas tivemos bola rolando para ótimos jogos, grandes surpresas, belos lances e muitos gols. A partir de agora, a Copa se torna imperdoável, e quem errar mais estará eliminado da competição. As oitavas de final começam neste sábado (3) com jogos envolvendo países que nunca estiveram frente a frente na história da maior competição entre seleções do planeta. O primeiro é às 12h, entre Holanda e Estados Unidos.

Na TV Globo, a narração é de Renata Silveira e os comentários de Richarlyson e Paulo Nunes. Uma hora antes, o sportv abre a sua transmissão, com informações e o aquecimento das equipes sob o comando de Jader Rocha, com as análises de Renata Mendonça e Kléberson.

Às 16h, a bola rola para Argentina e Austrália, que curiosamente já disputaram uma repescagem, valendo uma vaga na Copa do Mundo de 1994, mas nunca se enfrentaram na competição. Na TV Globo, a transmissão começa logo depois da primeira parte do ‘Caldeirão Com Mion’, às 15h45, com a narração de Cléber Machado e os comentários de Paulo Nunes e Ricardinho.

Já no sportv, a partir das 14h, Milton Leite, Pedrinho e Lédio Carmona formam a equipe que conta a história e mostra todas as emoções da segunda partida das oitavas. Uma hora antes do apito inicial é a vez de Tiago Leifert apresentar o ‘Hora da Copa’, com o que de melhor aconteceu no dia e transmitir no Globoplay e no sportv2, o duelo que define o futuro de argentinos e australianos na Copa.

O domingo esportivo começa às 10h com o ‘Esporte Espetacular’, esquentando o clima para os jogos das oitavas e trazendo as informações da seleção brasileira com os repórteres espalhados pelo Catar. Às 11h50, Luis Roberto comanda a transmissão do duelo entre a atual campeã França e a Polônia, do atacante Robert Lewandowski, com os comentaristas Caio Ribeiro e Roger Flores. Às 16h, Inglaterra, de Harry Kane, enfrenta Senegal no Estádio Al Bayt. A narração na TV Globo é de Gustavo Villani, que estará ao lado de Ricardinho e Richarlyson.

O sportv terá um domingo dedicado à competição, com informações ao vivo direto do Catar desde cedo. Luiz Carlos Jr. comanda a narração de França x Polônia com Paulo Vinicius Coelho e Grafite nos comentários. Já caberá a Everaldo Marques a narração de Inglaterra e Senegal com comentários de Maurício Noriega e Fábio Junior. O duelo terá também a transmissão alternativa, no Globoplay e no sportv2, a partir das 15h.

Copa do Mundo – Oitavas de final

03/12 – SAB – 12h – Holanda x EUA – ao vivo na TV Globo, sportv e ge

03/12 – SAB – 16h – Argentina x Austrália – ao vivo na TV Globo, sportv, Globoplay, sportv2 e ge

04/12 – DOM – 12h – França x Polônia – ao vivo na TV Globo, sportv e ge

04/12 – DOM – 16h – Inglaterra x Senegal – ao vivo na TV Globo, sportv, Globoplay, sportv2 e ge

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.