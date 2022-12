Mauro Anchieta rememora reportagem em que foi recebido a tiros

O 32º episódio do videodcast Geração GFM, produzido pela rádio GFM Salvador, recebeu o jornalista Mauro Anchieta. Na conversa com Thiago Mastroianni, ele falou sobre o início da carreira, os desafios da profissão, a cultura dos anos 80 e contou detalhes de reportagens marcantes. [ASSISTA ACIMA]

Em um momento do programa, Mauro relembrou uma situação perigosa que enfrentou ao produzir uma matéria em uma cidade na qual o pai do prefeito estava sendo acusado de não permitir a criação de um sindicato.

“Ao chegar em frente à casa dele, ele apareceu armado e falou: ‘Vocês querem o que aqui na minha casa?’. Eu estava sentado no banco de trás de uma camionete. Ele disparou três tiros na gente”, contou o jornalista.

Foto: Reprodução/Geração GFM

Sobre o Geração GFM

O podcast Geração GFM agora tem sabor especial. Além do formato já conhecido para as principais plataformas digitais de áudio, o programa idealizado e apresentado por Thiago Mastroianni, na companhia do maquiador e ator transformista Dino Neto, chegou à frequência 90,1 [GFM] e também ao Youtube.

Com muito bom humor e leveza, Thiago Mastroianni e Dino Neto conduzem entrevistas com ícones dos anos 80 e 90 toda semana na rádio 90,1 [GFM], e também no Youtube.

Lembrando que o formato podcast Geração GFM segue disponível nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts e RadioPublic.

