MC Cabelinho toma anestesia geral para finalizar tatuagem

Foto: Reprodução/ Twitter

O funkeiro MC Cabelinho recorreu a auxílio médico para finalizar uma tatuagem nas costas. Em imagens que circulam nas redes sociais, o artista aparece deitado em uma maca aparentemente sob o efeito de uma anestesia geral.

O procedimento foi feito Hospital da Plástica, no Rio de Janeiro e de acordo com os tatuadores e anestesistas que estavam presentes na sessão, o “risco” do artista foi o primeiro já feito em um centro cirúrgico no Brasil.

Foto: Reprodução/ Twitter

No Twitter, a necessidade da intervenção médica virou motivo de crítica. “Eu canso de falar que homem não aguenta 1 dia de menstruação! Um drama desses para fazer uma tatuagem gente kkkkkkkk Eu praticamente dormi fazendo as minhas…”, escreveu uma internauta. “Onde vai parar tanta vaidade?”, disse outro.

Teve também quem apoiou o artista. “Não julgo, eu faria o mesmo, duas minhas levaram 9 horas cada, no final eu tava rezando tanto pra terminar logo”, comentou um seguidor do cantor. “MC Cabelinho realizou um sonho meu”, disse outra.

Nas redes sociais, Cabelinho exibiu o desenho completo e comemorou a tatuagem, já prometendo uma nova. “Fé! Agora só falta as pernas”, afirmou.

