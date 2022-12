MC Carol exige crédito após uso indevido de voz hit do TikTok

Foto: Reprodução/ Instagram

Sucesso das redes sociais, a música ‘Tubarão Te Amo’, de MC Ryan SP, Dj LK da Escócia, Tchakabum, MC Jhenny e MC RF, se tornou alvo de uma grande polêmica.

A faixa, que traz o sample de um dos maiores sucessos do pagode nos anos 90, a canção ‘Onda Onda’ da banda Tchakabum, tem uma artista não creditada, a funkeira MC Carol.

Em um desabafo feito no Twitter, a artista afirmou que já tenta contato com os responsáveis pela faixa para conseguir com que seu nome seja incluído como uma das colaboradoras, já que sua voz aparece na faixa, mas não obteve êxito.

A voz de Carol aparece logo nos primeiros segundos da música, com a frase “Tô apaixonada”. A artista afirma que sem o crédito, ela não recebe nenhum dinheiro pela música.

“Usar minha voz sem autorização nas músicas tá virando um hábito! A última foi essa Tubarão Te amo, que tá bombando nas redes e eu não tô recebendo nem 1 real. Minha equipe tá tentando contado no telefone da equipe do DJ Lk e eles simplesmente não atendem ou não respondem.”

Usar minha voz sem autorização nas músicas tá virando um hábito! A última foi essa “TUBARÃO TE AMO” que tá bombando nas redes e eu não to recebendo nem 1 real… Minha equipe tá tentando contado no tel da equipe do DJ Lk e eles simplesmente não atendem ou não respondem 🤷🏾‍♀️ — MC Carol (@mc_caroloficial) December 6, 2022

O sucesso citado por MC Carol não é em vão. A faixa entrou para o top 3 de músicas virais dos Estados Unidos por conta da trend no TikTok.

