MC Daniel, namorado de Mel Maia, abandona show após ameaça: ‘Vida em risco’

MC Daniel, o namorado de Mel Maia, viralizou nas redes sociais em vídeo onde deixa show, durante evento em São Paulo na última sexta-feira (23), por conta de uma suposta ameaça de morte.

Em imagens que circulam as redes sociais, o funkeiro se mostra revoltado com a situação após receber a informação de que um homem estaria do lado de fora do local esperando para ataca-lo.

“Tão falando que vão matar eu (sic) e a minha equipe e você quer que eu fique aqui suave? Como que eu vou ficar aqui? Venho cantar aqui e o contratante fala que vai me dar tiro”, diz MC Daniel nas imagens.

Ainda no palco, ele se desculpa pelo ocorrido: “Família, não tô indo embora porque eu quero, tô indo porque minha vida tá em risco, valeu? (…) Tá ali fora falando que vai dar uma pá de tiro em mim e no meu segurança. Eu não sei o que tá acontecendo, não vamos ficar aqui, tá ligado?”.

MC Daniel apareceu nas redes sociais após ter deixado o show e explicou a situação. “Independente de qualquer parada, o mais importante de tudo é a minha vida. Vou priorizar a minha vida sempre, a vida da minha equipe, dos meus parceiros. E é isso. Não foi culpa minha”, disse.

