MC Daniel pausa agenda após receber ameaça de morte

O cantor MC Daniel, de 24 anos, conhecido também como o Falcão do funk, do sucesso ‘Tubarão Te Amo’, anunciou uma pausa na agenda de shows após sofrer uma ameaça de morte durante uma apresentação em São José dos Campos, em São Paulo.

Por meio das redes sociais, o artista contou aos seguidores que seguiu um pedido da mãe e da avó de cancelar a agenda de shows no final de ano para ficar recluso.

“A pedidos maiores… Se não fosse pela minha mãe ou minha avó eu ia fazer 20 shows até o fim do ano. Mas elas pediram para que eu parasse a agenda e passasse o dia com elas na Praia Grande.”

Na última terça (27), o artista aproveitou o dia ao lado dos familiares com direito a passeio de jetski.

Ameaça de morte

Em imagens que circularam nas redes sociais no último final de semana, o funkeiro se mostrava revoltado com a situação após receber a informação de que um homem estaria do lado de fora do local esperando para ataca-lo.

“Tão falando que vão matar eu (sic) e a minha equipe e você quer que eu fique aqui suave? Como que eu vou ficar aqui? Venho cantar aqui e o contratante fala que vai me dar tiro”, diz MC Daniel nas imagens.

O namorado da atriz Mel Maia, de 18 anos, se desculpou com o público e anunciou que deixaria o show em prol de sua segurança. “Independente de qualquer parada, o mais importante de tudo é a minha vida. Vou priorizar a minha vida sempre, a vida da minha equipe, dos meus parceiros. E é isso. Não foi culpa minha”, disse.

