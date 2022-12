MC Mirella recebe ‘beijo grego’ no ‘De Férias Com o Ex’; veja vídeo

Foto: Reprodução/MTV

MC Mirella segue causando durante passagem pelo “De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP” e recebeu até um semi-beijo grego após a chegada de Matheus Lisboa no reality show.

Em episódio que vai ao ar na noite desta terça-feira (6) na MTV, o ex-BBB entra como ex-affair de Gabriel e já vai ficar com duas participantes durante o primeiro momento na atração.

“Eu vim com a cabeça de curtir. Acho que esse é o primeiro date que eu vou com um cara, desde que eu comecei a adotar na minha vida ‘ser mais eu’, ao invés de ter que ficar falando algo, ter uma obrigatoriedade de falar ‘sou isso, sou aquilo’”, disse o participante durante passeio com Sérgio.

O próprio Gabriel não deixou o ex descansar após voltar do date e já armou novos beijos com outras participantes, além de lamber o peito da também ex-BBB Lumena Aleluia.

O clima pegou fogo durante uma brincadeira com todos os participantes, quando Matheus deu uma espécie de “beijo grego” em MC Mirella, antes da cantora ter um encontro com Lipe.

Veja o vídeo:

