MEC divulga oferta de mais de 222 mil vagas na 1ª edição do SiSU 2023

O Ministério da Educação (MEC) informou que a 1ª edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) de 2023 contará com a oferta de mais de 222 mil vagas para ingresso em cursos de graduação em diversas instituições de ensino superior públicas no primeiro semestre letivo do ano.

A seleção do SiSU 2023/1 será exclusivamente para os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Desse modo, poderão se inscrever no programa os estudantes que tirarem nota maior que zero na prova de redação. O MEC não aceita a participação daqueles que tenham feito o exame na condição de “treineiros”.

O Inep aplicou as provas do Enem 2022 nos dias 13 e 22 de novembro deste ano. Para os candidatos que perderam as provas por motivo de doença ou por problemas logísticos, a reaplicação será nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. A divulgação do resultado está prevista para 13 de fevereiro.

As instituições de ensino superior participantes são responsáveis por definir os pesos atribuídos a cada prova do Enem a depender do curso ofertado.

Inscrições

De acordo com o cronograma divulgado pelo MEC, as inscrições para a 1ª edição do SiSU 2023 serão recebidas no período de 28 de fevereiro ao dia 3 de março de 2023. Os interessados poderão se inscrever de forma gratuita por meio do do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O cronograma do MEC indica ainda que a divulgação do resultado do SiSU 2023/1, que conta com uma única chamada, está prevista para o dia 7 de março.

Os estudantes não convocados poderão continuar na disputa por uma vaga através da lista de espera. A publicação do edital do SiSU 2023/1 deve ser feita pela pasta em fevereiro de 2023.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UDESC está com inscrições abertas para o Vestibular de Verão 2023 até o dia 16 de janeiro de 2023; saiba mais.