As vendas financiadas de veículos em novembro de 2022 somaram 457 mil unidades, entre novos e usados, de acordo com dados da Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Média de financiamentos de veículos por dia útil em novembro iguala maior patamar do ano

O número, que inclui autos leves, motos e pesados em todo o país, representa um recuo de 0,4% em relação a outubro deste ano, e de 2,5% na comparação com novembro de 2021, de acordo com informações oficiais. Apesar da queda na quantidade total, o período atingiu o maior patamar do ano em termos de média de financiamentos por dia útil pelo segundo mês consecutivo.

Dados oficiais sobre os financiamentos de veículos leves e pesados

Em novembro deste ano, foram financiados 22,9 mil veículos por dia, mesma quantidade registrada em outubro, segundo informações da Bolsa de Valores do Brasil (B3). No segmento de autos leves, o recuo foi de 0,3% em relação ao mês anterior.

Comparado com novembro de 2021, o número de financiamentos caiu 5,9%. Já o financiamento de veículos pesados teve uma queda de 4,8% na comparação com outubro e de 7,9%, considerando o mesmo período do ano passado, destaca a divulgação oficial.

Destaque o segmento de motos

De acordo com a Bolsa de Valores do Brasil (B3), o segmento de motos foi o único que registrou alta, oscilando 0,1% no número de financiamentos em relação a outubro, com 103 mil unidades, e crescendo 11,4% na comparação com novembro de 2021.

Crescimento de financiamentos

“Em setembro e outubro tivemos um crescimento em termos de financiamentos por dia útil e novembro igualou o patamar atingido no mês anterior, mesmo com o impacto que pôde ser percebido de um menor volume de financiamentos em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. Mais uma vez, é possível notar que o mercado dá sinais de recuperação”, avalia Tatiana Masumoto Costa, superintendente de Planejamento da Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Acumulado

No acumulado de janeiro a novembro, as vendas financiadas de veículos somaram 4,9 milhões de unidades, destaca a Bolsa de Valores do Brasil (B3). O número representa queda de 8,6% em relação ao mesmo período de 2021, o que equivale a cerca de 465 mil unidades a menos.

Sistema Nacional de Gravames

A Bolsa de Valores do Brasil (B3) opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), a maior base privada do país, que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo território nacional, destaca a divulgação oficial.