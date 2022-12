Médico é feito refém e fica ferido ao cair de telhado em fuga na BA

Foto: Reprodução/TV Santa Cruz

Criminosos armados fizeram um médico e duas empregadas reféns durante um assalto nesta quarta-feira (14), em uma casa, na cidade de Guaratinga, no extremo sul da Bahia.

De acordo com a TV Santa Cruz, que é afiliada da TV Bahia na região, os assaltantes amarraram as vítimas, reviraram o imóvel e obrigaram o médico a fazer várias transferências bancárias para eles. Os valores, no entanto, não foram divulgados.

O homem só conseguiu fugir depois que aproveitou um momento de distração dos assaltantes. Ele pulou uma janela da casa e acabou caindo no telhado da casa de um vizinho. Após o acidente, o médico teve ferimentos leves pelo corpo.

Após a fuga do homem, as funcionárias também conseguiram sair do imóvel pelo portão. Sem reféns, os assaltantes foram embora da casa, levando diversos objetos, que também não foram especificados.

Na fuga, os criminosos abandonaram em Guaratinga o carro usado para chegar à casa do médico. O veículo tinha sido roubado no distrito de Pindorama, em Porto Seguro, também no extremo sul da Bahia.

O caso está sob investigação da Polícia Civil. Até a última atualização desta reportagem, os criminosos ainda não tinham sido localizados.

