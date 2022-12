Mega-Sena 2548: quanto rende o prêmio acumulado de R$135 milhões na poupança?

O último sorteio da Mega-Sena, do concurso 2547, não teve vencedor, o que fez o prêmio acumular novamente. Portanto, no próximo sorteio, do concurso 2548, o prêmio será no valor de R$135 milhões. Mas quanto esse dinheiro renderia por mês se fosse investido na poupança ou em títulos de renda fixa? Confira!

A saber, os cálculos levam em consideração os índices de inflação e taxa de juros atuais.

R$135 milhões da Mega-Sena 2548 na poupança: rendimento de R$675 mil

A poupança, investimento que não há pagamentos de imposto de renda na rentabilidade, teria um ganho de aproximadamente R$675 mil mensais com os R$135 milhões da Mega-Sena.

Como apostar na Mega-Sena 2548?

O apostador pode registrar o seu palpite presencialmente em uma das unidades lotéricas ou online, através do site ou aplicativo das loterias.

Entretanto, é importante frisar que no caso das apostas online, o jogador deve se cadastrar, ter um CPF válido e possuir 18 anos ou mais.

A aposta mínima da Mega-Sena é de R$ 4,50 e permite que o jogador escolha seis números para concorrer. Os palpites acima de seis dezenas são mais caros e podem chegar até R$ 22 mil.

No entanto, para as apostas online é preciso gastar, no mínimo, R$ 30. Porém, esse valor pode ser utilizado para outros sorteios, como: Dupla Sena, Super Sete, Dia de Sorte, Lotomania, Timemania, Quina, entre outras.

Quanto custa jogar na Mega-Sena 2548?

Em primeiro lugar, é importante destacar que o custo das apostas depende da quantidade de números que são jogados. Isso significa que quanto mais números marcar, maior o preço da aposta. Veja abaixo:

6 números : R$ 4,50;

: R$ 4,50; 7 números : R$ 31,50;

: R$ 31,50; 8 números : R$ 126,00;

: R$ 126,00; 9 números : R$ 378,00;

: R$ 378,00; 10 números : R$ 945,00;

: R$ 945,00; 11 números : R$ 2.079,00;

: R$ 2.079,00; 12 números : R$ 4.158,00;

: R$ 4.158,00; 13 números : R$ 7.722,00;

: R$ 7.722,00; 14 números : R$ 13.513,50;

: R$ 13.513,50; 15 números: R$ 22.522,50.

Contudo, é importante destacar que para quem joga pela internet tem uma diferença. Na lotérica é possível fazer a aposta mínima – que no caso da Mega-Sena custa R$ 4,50. No entanto, na internet a aposta mínima é de R$ 30, ou seja, o cidadão deverá que realizar um pedido com esse valor para que consiga apostar.

Ademais, vale ressaltar que o pagamento tem que ser feito, exclusivamente, com cartão de crédito de qualquer bandeira. O cidadão pode realizar até 999 apostas por “carrinho” desde que o limite de valor das apostas seja de R$ 945 por dia.