MEI tem DIREITO a APOSENTADORIA? Saiba mais a respeito do assunto

Você já parou para pensar se MEI tem direito a aposentadoria? Pois, hoje, responderemos a sua pergunta. Sendo assim, se você é um microempreendedor individual e deseja saber quais direitos você possui, não deixe de acompanhar a matéria abaixo.

Por isso, pegue um papel e uma caneta para anotar cada detalhe a respeito dos direitos dos microempreendedores que o Notícias Concursos listará. As informações apresentadas serão essenciais para que você se prepare corretamente para o futuro. Então, veja agora se o MEI tem direito a aposentadoria ou não.

O que é um MEI?

Em primeiro lugar, precisamos entender o que exatamente é um MEI. Basicamente, o significado dessa sigla é microempreendedor individual. Consiste em um empreendedor que possui um pequeno negócio. Essa modalidade de CNPJ surgiu em 2008 e visa permitir que pessoas comecem a empreender com pouco capital.

Para se tornar um microempreendedor individual é preciso cumprir alguns requisitos simples. Entre eles, podemos citar:

Não ser titular de nenhuma outra empresa;

Possuir, no máximo, um funcionário registrado;

Possuir um rendimento máximo de R$ 144.913,41 por ano.

MEI tem direito a aposentadoria? Quais são os seus outros direitos?

Mas, afinal, quais são os direitos do MEI? Em primeiro lugar, sim, o MEI tem direito a se aposentar. Agora que já respondemos à pergunta feita no início da matéria, falaremos sobre os demais direitos dos microempreendedores individuais. Basicamente, um MEI possui direito aos seguintes quesitos:

Aposentadoria por invalidez;

Aposentadoria por idade;

Auxilio-reclusão;

Aposentadoria por tempo de contribuição;

Aposentadoria por pontos;

Salario-maternidade;

Pensão por morte.

Ou seja, assim como qualquer outro profissional, o microempreendedor também é assistido por diversos benefícios previdenciários. Então, se você temia começar a empreender por medo de não poder se aposentar, saiba que você possui esse direito mesmo sendo MEI.

Vale a pena ser um microempreendedor individual?

Será que vale mesmo a pena se tornar um microempreendedor individual? A resposta é sim, tendo em vista que essa é uma forma barata de começar a empreender. Muitas pessoas que atualmente possuem grandes empresas começaram com um CNPJ de MEI. Sendo assim, se você esta procurando uma forma de entrar no mundo do empreendedorismo e abrir o seu próprio negócio, essa pode ser uma boa opção.

Então, essa é uma ótima forma de começar, principalmente se você tem pouco capital. Ademais, as taxas para esse tipo de empreendedor são bem menores em comparação a outras modalidades de CNPJ. Portanto, fique tranquilo, pois MEI tem direito a aposentadoria, sim, como pode ser visto, e a muito mais.