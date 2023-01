Melhor brasileiro na São Silvestre, Fábio Jesus é baiano e gari

Foto: Wagner Carmo/CBAt

O baiano Fábio Jesus Correia foi o melhor brasileiro na 97ª Corrida Internacional de São Silvestre, realizada neste sábado (31), em São Paulo. Ele ficou em quarto lugar na competição, com a marca de 46min13s.

Fábio foi descoberto aos 14 anos ao correr com os pés descalços. Atualmente, ele concilia o esporte com o trabalho como coletor de lixo em São Paulo.

Em entrevista à TV Globo após cruzar a linha de chegada, Fábio se emocionou ao dedicar o feito à mãe, que morreu em 2020. Ele deixou a Bahia rumo a São Paulo quando ela já estava acamada e não conseguiu retornar à cidade natal para acompanhar o enterro.

Correndo descalço, Fábio venceu a Corrida da Paz, promovida pelo também baiano Ivanildo Dias. “Hoje eu tenho tênis bom, mas naquele tempo não tinha. E o que tinha incomodava. Então corri descalço e consegui ser campeão”, disse ao ge.

Ele se mudou para São Paulo em 2019, por causa de uma proposta de emprego como coletor de lixo. Além de gari, Fábio já trabalhou em uma fazenda cuidando do capim e do gado e também já foi motorista de Uber.

Ao conciliar a carreira de atleta com o trabalho de gari, Fábio acaba dormindo duas ou três horas por dia. Em 2019, ele passou a integrar a equipe de atletismo São Paulo FC/Kiatleta.

Desde então Fábio empilha resultados expressivos. Entre as conquistas até aqui, o baiano liderou o ranking brasileiro sub-23 nas provas de 5 mil e 10 mil metros rasos. Em 2021, representou o Brasil no Sul-Americano de Atletismo, em Guayquil, no Equador, e ficou com o ouro nos 10 mil metros e prata nos 5 mil metros.

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.