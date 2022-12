Melhores filmes natalinos para conferir neste fim de semana

Fotos: Divulgação

Neste fim de semana mais que natalino, o Coisa de Cinéfilo está puro sabor de Natal com um toque de amorzinho no ar. Isso porque não tem nada que a gente goste mais do que comédias românticas com temática de Natal, para deixar tudo ainda mais encantador e fofinho.

Por isso, resolvemos reunir essa lista de longas que focam 100% na crença do amor, com a temática do Natal como pano de fundo principal. É pra assistir, se deliciar e chorar com toda a família!

Alguém Avisa?

Este longa super natalino conta a história de Abby, uma jovem que vai conhecer a família de sua namorada, Harper, pela primeira vez em pleno Natal. O que ela só descobre quando chega no lugar é que Harper nunca se abriu para a família sobre sua sexualidade e que elas terão que fingir que são amigas por um tempo, até a garota criar coragem para contar. Claro que isso rende muitas confusões e maus entendidos, ainda mais quando a família vai se aglomerando na cara para as festividades.

Simplesmente Amor

Este é um filme com várias histórias acontecendo ao mesmo tempo e falando sobre uma temática principal: o amor. Simplesmente Amor consegue conectar todas as suas histórias paralelas de maneira muito suave e certeira. São casais interessantes e improváveis, que nos conquistam cada um de sua forma. A paixão de momento, a madura, a juvenil, a corriqueira, a desilusão. Tudo isso envolto em mais um clima delicioso de se ver em cena, que é o natalino. É para rir, chorar, se apaixonar e terminar o filme efetivamente acreditando no amor.

Uma Segunda Chance Para Amar

A comédia romântica Uma Segunda Chance para Amar conta a história de Kate (Emilia Clarke, Como Eu Era Antes de Você), uma jovem promissora que lida com as consequências emocionais de quase ter morrido por conta de um problema de saúde. Com um péssimo relacionamento com a família, um emprego que detesta e destruída emocionalmente, ela ainda foi expulsa do apartamento onde morava. Em meio a toda essa confusão e em pleno período de festas de fim de ano, Kate conhece o misterioso Tom (Henry Golding, Podres de Ricos), que vai dar um looping na sua vida.

O Amor Não Tira Férias

Ô filme gostoso de assistir! Neste longa, Kate Winslet e Cameron Diaz se unem através de um ponto em comum: a desilusão amorosa. Depois que resolvem trocar de casas pelo período de festas de fim de ano, elas começam a descobrir um novo mundo e conhecer novas pessoas. O que era para ser um retiro de descanso do amor, acaba se tornando a descoberta deste verdadeiro sentimento. O longa nos oferece casais fofos, com Jack Black e Jude Law na jogada, cenas românticas e graciosas, além de uma fotografia muito bonita. Não tem como ficar fora da lista!

Tudo em Família

Este filme reúne um ótimo elenco em torno do feriado do Natal, quando Everett resolve apresentar a sua namorada Meredith para a família e ainda aproveitar para pedi-la em casamento. O problema

é que a moça é toda fria e seca, o que dificulta o relacionamento com seus parentes. Quando a situação já está quase impossível, ela resolve chamar a irmã para ajudar a se sentir melhor. O que ninguém esperava era que a irmã fosse encantadora e super gentil com todos, tornando tudo ainda mais difícil.

