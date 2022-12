Menino de 7 anos morre após quarto pegar fogo na Bahia

Foto: Reprodução/TV São Francisco

Um menino de 7 anos morreu na segunda-feira (5), um dia depois que o quarto onde ele dormia pegou fogo, na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. O irmão dele, um adolescente de 15 anos, também estava no cômodo e sofreu queimaduras. Ele está internado em estado grave e não há previsão de alta.

De acordo com a TV São Francisco, que é afiliada da TV Bahia na região, o incêndio aconteceu no bairro Alto da Aliança, na madrugada de domingo (5), e a suspeita dos familiares é que o fogo começou no ventilador.

A criança, identificada como Márcio, chegou a ser transferido para um hospital em Salvador, por causa da gravidade dos ferimentos, mas não resistiu. Não há informações sobre o sepultamento do menino.

O irmão de Márcio foi identificado como Matheus. Ele não foi transferido para a capital e segue em uma unidade de saúde de Juazeiro.

Segundo a mãe das crianças, a situação do menino é complicada, porque ele trata uma leucemia e está dentro do espectro autista. Contudo, a unidade de saúde onde o adolescente está internado informou que, apesar da gravidade do caso, ele se encontra estável.

