O mercado de compartilhamento de carros começa a expandir no Brasil. O projeto é o resultado de uma parceria entre a montadora, a rede de supermercados do Grupo Marche (St Marche e Empório Santa Maria), a Flou (plataforma da Ucorp para nano locação dos modelos elétricos) e a Tupinambá (uma startup brasileira de mobilidade elétrica).

Inicialmente, o serviço será ofertado na cidade de São Paulo com planejamento de expansão para outras cidades no Brasil. O Sharing Car (sistema de veículos elétricos compartilhados) funciona através do aplicativo Flou pode ser baixado nas plataformas IOS e Android e tem como objetivo proporcionar ao público uma experiência 100% digital e intuitiva, além de incentivar o conceito de mobilidade sustentável e fluida,

O serviço é inaugurado com o modelo eletromagnético recém-lançado Peugeot e-2008, veículo urbano com uma bateria de alta performance que rende uma autonomia de 345 km (ciclo WLTP) e pode ter 80% dessa bateria carregada em 30 minutos em uma estação de recarga de 100 kw.

O público também pode ter experiência de conduzir o modelo e-2008 GT em uma concessionária e-CENTER e escolher quanto tempo quer passar com o modelo através do compartilhamento de veículos. Inicialmente, já instalados em São Paulo, nas unidades do St Marche de Alphaville e Itaim Bibi e do Empório Santa Maria no Jardim Paulistano.

Para contratar o serviço, basta o usuário baixar o aplicativo Flou, realizar um cadastro com CNH e cartão de crédito válidos. O valor é de R$ 1,20/minuto ou R$ 72,00/hora. O usuário poderá locar por quanto tempo desejar e as taxas vão reduzindo gradativamente quanto maior for o tempo de locação.

Outro serviço oferecido é a assinatura para o modelo Peugeot e-2008 através do serviço “Peugeot Assinatura By Flua” empresa de mobilidade da Stellantis do Brasil.

O serviço dispõe de assinatura de veículos zero quilômetro em parceria com a rede de concessionárias e-CENTERS da marca, onde o assinante tem a experiência de ser o proprietário do veículo, pagando mensalidades fixas e sem se preocupar com IPVA, seguro e manutenções ou revisões periódicas, assim como a garantia de assistência de guincho 24 horas em todo o país.

Essas ações da marca fazem parte do ecossistema de mobilidade elétrica que engloba uma série de parcerias com o objetivo de proporcionar uma boa experiência aos proprietários de veículos elétricos, concebida a partir do mapeamento de jornada e eletrificação, desde a compra até o pós-venda para identificar as necessidades e oferecer soluções para os clientes.

