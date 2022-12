MERCADO PAGO: como retirar dinheiro da conta?

O Mercado Pago é uma das contas digitais mais populares do Brasil e que está no mercado há vários anos. Mas, a forma de retirar dinheiro através do app ainda deixa dúvidas para quem quer sacar ou transferir valores disponíveis.

A conta digital desenvolvida pelo gigante do e-commerce da América Latina, o Mercado Livre, atualmente possui vários usuários. Estes realizam compras pelo site de vendas ou utilizam uma das maquininhas Point para fazer o próprio comércio. Além, é claro, de quem usa o aplicativo para funções bancárias propriamente ditas. Assim, confira na matéria deste domingo (25) do Notícias Concursos, o passo a passo para realizar o processo de retirada de dinheiro da conta do Mercado Pago.

Como retirar dinheiro do Mercado Pago e transferir para outra conta

Como outras contas digitais, o Mercado Pago oferece serviços gratuitos para quem quer abrir uma conta sem pagar nada por isso. Além do mais, é possível ter rendimento diário de 100% do CDI só por guardar dinheiro na carteira digital. Existe também opção de cartão e até empréstimo.

Mas, como fazer para retirar dinheiro de uma fala que funciona exclusivamente de forma digital? É o que explicaremos abaixo.

Dentro do aplicativo é possível resgatar o dinheiro disponível, seja ele guardado ou recebido através de vendas pelas maquininhas de cartão de crédito Point. E faz-se isso utilizando o método de transferência para outra conta. Basta acessar o menu “Transferir dinheiro”, selecionar sua conta bancária e o valor em dinheiro que deseja resgatar.

Esta ação é realizada em até uma hora, no formato de TED, e é gratuita para quem realizou a validação de identidade no aplicativo. Quem ainda fez esta validação, paga R$ 3,00 pelo custo da transferência.

Além do tradicional método de transferência bancária, existe a possibilidade de enviar um Pix para qualquer conta bancária ou carteira virtual com o novo método de envio de dinheiro. Neste caso, é necessário cadastrar uma chave-Pix no Mercado Pago e apenas digitar a chave-Pix de quem vai receber o dinheiro na outra conta.

E como realizar saques em espécie a partir do Mercado Pago?

As contas digitais geralmente oferecem saques a partir de caixas eletrônicos da rede Banco24Horas. O mesmo é feito pelo Mercado Pago. Por não haver cartão da conta, as retiradas são somente por meio de QR Code.

Primeiramente, acesse o aplicativo, procure por “Saque no Banco24Horas” e selecione o valor da retirada em dinheiro;

Ao selecionar o valor desejado e confirmar a abertura de um processo de retirada, vá a um caixa eletrônico do Banco24Horas e selecione “Saque digital”;

Em seguida, será gerado um QR Code na tela. Basta apontar a câmera do seu celular para este código e aguardar o processamento da operação. O dinheiro sairá em segundos.

O valor mínimo para saque no Mercado Pago é R$ 20,00 e o máximo diário é R$ 2.000,00. Cada retirada custa R$ 4,90 para o cliente.