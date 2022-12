Merendeira da Prefeitura de Penedo vence concurso do Sebrae Alagoas

Secom PMP

A receita preparada por Márcia Augusta, merendeira da Escola Municipal Santa Cândida – unidade de ensino da Secretaria de Educação da Prefeitura de Penedo – venceu o Concurso de Merendeiras de Alagoas promovido pelo Sebrae.

Em sua quarta edição, a competição teve sua final realizada em Maceió no sábado, 03, no Senac, outra instituição do Sistema S envolvida no trabalho que incentiva o uso de alimentos da agricultura familiar na composição do cardápio servido aos estudantes.

Orientada pelo setor de nutrição da Semed Penedo, Márcia Augusta e sua auxiliar Mikaely Renata capricharam novamente no preparo do filé de tilápia ao molho de tamarindo, com purê de batata doce, recebendo o prêmio de R$ 5.000.00 (cinco mil reais).

Além do sabor e da originalidade, o prato foi apresentado com ‘peso cultural’, ornamentado com fachadas de pontos turísticos de Penedo e as cores do Reisado, expressão típica do folclore alagoano, trabalho do artesão penedense Tadeu dos Bonecos.

“Nós ‘batemos na trave’ nas últimas edições do concurso, mas já sentíamos que voltaríamos de Maceió com o primeiro lugar. Quero parabenizar todas nossas merendeiras e suas auxiliares, especialmente Márcia e Mikaely, e toda equipe da Semed, desde o setor de transporte, passando pela comunicação e, claro, a equipe da nutrição que orientou e acompanhou o passo a passo dessa conquista”, afirma o Secretário de Educação Luciano Lucena.

No ano passado, Mônica Lisboa Santos e sua assistente Byanka Ribeiro, da Escola Municipal Paulo VI (localizada na Cooperativa 2º Núcleo) garantiram o terceiro lugar no Concurso de Merendeiras de Alagoas.

Em 2020, Penedo esteve novamente representada na finalíssima da competição que envolve os dez municípios alagoanos da rede Cidade Empreendedoras.

Merendeira da Escola Municipal Hanna Bertholet, situada na comunidade Santa Margarida, Ana Cristina da Silva conquistou o 3º lugar com um escondidinho de charque feito com abóbora, acompanhado por farofa de banana.

A Prefeitura de Penedo investe na qualidade da merenda escolar, política pública desenvolvida com excelência a partir da gestão Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes.

O que era bom está ficando cada vez melhor. O governo Ronaldo Lopes não mede esforços para melhorar toda a rede pública municipal e bate recordes seguidos na aquisição de alimento da agricultura familiar.

