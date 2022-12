Messi bate recorde de ovo e conquista a foto mais curtida do Instagram

Foto: Reprodução/ FIFA

Para Lionel Messi não bastou ganhar a Copa do Mundo do Catar pela Argentina, o craque da seleção vizinha ao Brasil também garantiu mais uma conquista, desta vez virtual.

O jogador conseguiu ter a foto mais curtida da história do Instagram, ultrapassando a foto de um ovo que por conta de um meme gerou mutirões para conseguir o feito.

Com mais de 60 milhões de curtidas, a imagem de Messi segurando a taça da Copa após a vitória no Catar foi a responsável pelo novo recorde instaurado na rede social.

A publicação foi feita poucas horas após a Argentina vencer a França em um partida de tirar o fôlego na final da Copa do Mundo. Nas imagens, Messi aparece beijando a taça e comemorando a vitória com o resto do time.

“Sonhei tantas vezes, quis tanto, que a ficha ainda não caiu, não consigo acreditar”, escreveu o craque em um trecho da legenda da publicação que ainda contou com 1,7 milhão de comentários.

