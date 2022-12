Metade das rodovias baianas é considerada péssima ou ruim

Quase metade das rodovias estaduais foram consideradas péssimas ou ruins pelos baianos em uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT). Os dados foram divulgados na segunda-feira (26) pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE), que analisa a situação.

De acordo com os números, 13% das estradas foram consideradas péssimas e 34% ruins, totalizando 47% das rodovias baianas. Outros 47% foram classificados pelos usuários como regulares e 6% como boas. Nenhum trecho foi tido como ótimo durante o levantamento.

Entre as rodovias mais citadas com problemas, está a BA-172, onde foram identificadas deficiências nas sinalizações, defeitos no pavimento e irregularidades na manutenção de guarda-corpos. A BA-245 também foi alvo de críticas por problemas como fissuras e remendos. Já na BA-210 foram constatados diversos buracos.

De acordo com o TCE, o trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade de rodovias geridas pelo poder público com contratos de manutenção vigentes. Os auditores reforçaram os resultados apontados pela pesquisa, por meio de visitas as estradas.

A auditoria propôs notificação à Secretaria de Infraestrutura, responsável pela fiscalização dos contratos de manutenção de rodovias, para que acione as empresas contratadas, para que as irregularidades sejam resolvidas o quanto antes.

Além disso, foi sugerido o encaminhamento das informações à Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

