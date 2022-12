Metrô abre vaga de supervisora de manutenção para mulheres

Foto: CCR Metrô Bahia

A CCR Metrô Bahia disponibiliza cadastro no banco de talentos, para a vaga de Supervisora de Manutenção – Material Rodante, exclusiva para mulheres. As interessadas em se candidatar podem se inscrever gratuitamente até o dia 25 de dezembro, exclusivamente no site da concessionária.

Para participar da seleção, é necessário ter experiência anterior com o mínimo de 03 anos em Material Rodante, possuir CNH Categoria B ativa, disponibilidade para trabalhar em escalas diurnas e noturnas, com Formação Técnica completa em Manutenção Geral, Técnico em Elétrica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Eletrônica, Automação Industrial ou correlato; Ou Ensino Superior Completo em Engenharia. É indicado que a candidata possua Conhecimento em Pacote Office e SAP; Conhecimento/Vivência em Liderança; Certificações em NR10 SEP e NR35; Metodologia Lean.

O salário é compatível com o mercado e também terá direito a benefícios. Mais informações estão disponíveis na plataforma de seleção. A concessionária ressalta que todo o cadastro em vagas de emprego é feito apenas pelo site oficial e não autoriza nenhum colaborador a solicitar dados pessoais de candidatos.

Como efetuar o cadastro:

Acesse o site: CCR Metrô Bahia;

Clique na aba ‘Contato’;

Depois, na área ‘Trabalhe Conosco’;

Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa;

Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.

