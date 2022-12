De acordo com informações oficiais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o aplicativo da instituição recebeu o selo de modernização do Estado, no eixo de Governo e Sociedade Digital, através do Fórum de Modernização do Estado da Secretaria Especial de Modernização do Estado no ano de 2022.

Meu INSS: aplicativo fortalece a tecnologia nas ações governamentais

Segundo informa o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o evento de premiação ocorreu no Palácio do Planalto, ontem, dia 16 de dezembro. Estiveram presentes representantes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como o presidente do Instituto, Guilherme Serrano, e o coordenador-geral de sistemas e automação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ailton Nunes.

Reconhecimentos do app do INSS

O aplicativo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Meu INSS, tem recebido diversos tipos de reconhecimentos. Visto que este é o terceiro certificado de importância que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recebe na qualidade de canal de atendimento do governo brasileiro.

De acordo com informações oficiais, o Meu INSS ganhou o prêmio de inovação da Enap no ano de 2019, e em 2020 recebeu um certificado de mérito através da International Social Security Association.

O que é o Selo de Modernização?

De acordo com informações oficiais, o selo de modernização reconhece as iniciativas de inovação do Estado. Além disso também incentiva a inovação e a participação na Agenda Nacional de Modernização do Estado.

Segundo detalha o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para que uma iniciativa possa receber o selo da modernização, as ações devem ser avaliadas, identificadas e classificadas, esse processo ocorre por integrantes da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Assim sendo, de forma sucinta, a política de modernização direciona o empenho do governo, aumentando a eficiência da administração pública.

A participação do cidadão nas políticas públicas

Diversas iniciativas são divulgadas periodicamente pelos órgãos públicos, considerando o governo digital. Sendo assim, os reconhecimentos que o governo obtém através dessas ações, são de extrema valia para reforçar o foco da tecnologia nas políticas públicas. Já que o investimento em tecnologia melhora os processos, facilita a rotina do cidadão e permite a análise assertiva quanto ao sucesso de cada ação e de cada política pública.

Desburocratização de processos e mais acesso para o cidadão

Além disso, a modernização das políticas públicas permite que o cidadão participe diretamente através de diversos canais, bem como por meio de chamadas públicas divulgadas periodicamente pelo governo, através de suas plataformas oficiais.